Как правильно пишется слово думает

Русский язык
Как правильно пишется слово думает
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все правильно написано. Думает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(13,67 - 9,99) : 2,3 + 6,05 × 4
Ответить
Физика
Тела какого цвета плохо поглощают солнечную энергию?
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему о домашнем животном ( собаке ) СРОЧНО
Ответить
Математика
Выполните арифметические действия 12,8:4/15-4 4/11*4,125
Ответить
История
В XVII в причиной голода населения Европы были: 1) мануфактура 2) низкие урожаи 3)набеги норманов 4)междоусобные феодальные войны
Ответить