Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Как правильно пишется слово думает
Русский язык
Как правильно пишется слово думает
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все правильно написано. Думает
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
(13,67 - 9,99) : 2,3 + 6,05 × 4
Ответить
Физика
Тела какого цвета плохо поглощают солнечную энергию?
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему о домашнем животном ( собаке ) СРОЧНО
Ответить
Математика
Выполните арифметические действия 12,8:4/15-4 4/11*4,125
Ответить
История
В XVII в причиной голода населения Европы были: 1) мануфактура 2) низкие урожаи 3)набеги норманов 4)междоусобные феодальные войны
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск