Сочинение на тему о домашнем животном ( собаке ) СРОЧНО

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Сочинение на тему о домашнем животном ( собаке ) СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть собака которую зовут (ИМЯ). она любит играть со мной в догонялки. ее мне подарила мама на день рождение. я очень обрадовалась. мое любимое животное -собака. Ее (сколько лет) года. Я ее очень сильно люблю
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