Сочинение на тему о домашнем животном ( собаке ) СРОЧНО

Гость: Гость:

У меня есть собака которую зовут (ИМЯ). она любит играть со мной в догонялки. ее мне подарила мама на день рождение. я очень обрадовалась. мое любимое животное -собака. Ее (сколько лет) года. Я ее очень сильно люблю