(13) ПОМОГИТЕ С ГЕОМЕТРИЕЙ ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ
Геометрия
(13) ПОМОГИТЕ С ГЕОМЕТРИЕЙ ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ответ пишешь: 1. В решении задачи используется формула суммы конечной геометрической прогрессии 2. первый вариант - 4^5+1 3. результате получили - 1+4 ^5=1025 - пишешь в последней клеточке
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