От скрещивания чёрной курицы без гребня с красным петухом, имеющим гребень, все потомки первого поколения имели гребень и чёрное оперение. Как распределятся эти признаки среди 500 потомков второго поколения, если признаки насл...
Биология
От скрещивания чёрной курицы без гребня с красным петухом, имеющим гребень, все потомки первого поколения имели гребень и чёрное оперение. Как распределятся эти признаки среди 500 потомков второго поколения, если признаки наследуется независимо и каждый из них контролирует одним геном?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - ген, определяющий наличие гребня; а - генВ, определяющий отсутствие гребня; В - ген, определяющий черную окраску; - ген, определяющий красную окраску. 1. Р: Ab×aB, F1: AaBb(100% закон единообразия) черные с гребешком. 2.AaBb×AaBb, F2: AaBB AABb AaBB AaBb AABb AAbb AaBb Aabb AaBB AaBb aaBB aaBb AaBb Aabb aaBb aabb . 9 с гребешком и черные, 3 с гребешком и красные, 3. без гребешка черные. 1 без гребешка красные. 9:3:3:1 закон независимого наследования признаков.
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