От скрещивания чёрной курицы без гребня с красным петухом, имеющим гребень, все потомки первого поколения имели гребень и чёрное оперение. Как распределятся эти признаки среди 500 потомков второго поколения, если признаки насл...

Биология

От скрещивания чёрной курицы без гребня с красным петухом, имеющим гребень, все потомки первого поколения имели гребень и чёрное оперение. Как распределятся эти признаки среди 500 потомков второго поколения, если признаки наследуется независимо и каждый из них контролирует одним геном?

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