На рисунке показана мензурка с жидкость ю. Отметьте какие из следующих четырёх ут??ерждений правильные а какие неправильные А.Цена деления мензурки равна 5мл Б.Объём жидкости в мензурки больше 55 мл В.Цена деления мензурки равн...

Физика

На рисунке показана мензурка с жидкость ю. Отметьте какие из следующих четырёх ут??ерждений правильные а какие неправильные А.Цена деления мензурки равна 5мл Б.Объём жидкости в мензурки больше 55 мл В.Цена деления мензурки равна 20мл Г.Объём жидкости в мензурки больше 45мл

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