На рисунке показана мензурка с жидкость ю. Отметьте какие из следующих четырёх ут??ерждений правильные а какие неправильные А.Цена деления мензурки равна 5мл Б.Объём жидкости в мензурки больше 55 мл В.Цена деления мензурки равн...
Физика
На рисунке показана мензурка с жидкость ю. Отметьте какие из следующих четырёх ут??ерждений правильные а какие неправильные А.Цена деления мензурки равна 5мл Б.Объём жидкости в мензурки больше 55 мл В.Цена деления мензурки равна 20мл Г.Объём жидкости в мензурки больше 45мл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определение цены деления прибора: 1. Найти 2 ближайших штриха (с цифрой) 2. Вычесть разность между ними 3. Сосчитать число делений между ними 4. Разделить разность на число делений
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