Замените существительные глаголами и запишите полученные словосочетания. Образец: Составление (чего?) план [а] (род.п)-составить (что?) план [ ] (вин.п) Уборка класса, выполнение упражнения, проверка диктанта, нарушение поряд...

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Замените существительные глаголами и запишите полученные словосочетания. Образец: Составление (чего?) план [а] (род.п)-составить (что?) план [ ] (вин.п) Уборка класса, выполнение упражнения, проверка диктанта, нарушение порядка, вручение грамоты, окончание работы.

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