Замените существительные глаголами и запишите полученные словосочетания. Образец: Составление (чего?) план [а] (род.п)-составить (что?) план [ ] (вин.п) Уборка класса, выполнение упражнения, проверка диктанта, нарушение поряд...
Русский язык
Замените существительные глаголами и запишите полученные словосочетания. Образец: Составление (чего?) план [а] (род.п)-составить (что?) план [ ] (вин.п) Уборка класса, выполнение упражнения, проверка диктанта, нарушение порядка, вручение грамоты, окончание работы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выполнить упражнения, проверить диктант, нарушить порядок, вручить грамоту, окончить работу все в винительном падеже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На рисунке показана мензурка с жидкость ю. Отметьте какие из следующих четырёх ут??ерждений правильные а какие неправильные А.Цена деления мензурк...
Биология
От скрещивания чёрной курицы без гребня с красным петухом, имеющим гребень, все потомки первого поколения имели гребень и чёрное оперение. Как ра...
Математика
Автобус проходит расстояние от города да деревни за 8 ч а легковая автомашина за 6 ?? какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или лег...
Математика