Помогите с этим заданием. (см.фото ниже)

Гость: Гость:

1) Как заварить вкусный чай? 2) Конечно, надо вскипятить воду. 3) Обдать кипятком заварочный чайник. 4) Потом аккуратно насыпать в него ложечкой чай. 5) Залить горячей (не кипящей!) водой. 6) Закрыть чайник и подождать пять минут. 7) Достать чашки и блюдца и разлить чай. 8) Наконец, поставить на стол любимое печенье. 9) Приятного аппетита! Глаголы в пунктах 1-8 отвечают на вопрос "что сделать?" - заварить, вскипятить, обдать, насыпать, залить, закрыть, подождать, достать, разлить, поставить.