Выполните арифметические действия 12,8:4/15-4 4/11*4,125

Математика
Выполните арифметические действия 12,8:4/15-4 4/11*4,125
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Гость:
В первом 44 а во втором 1целая1/2
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