Найдите в тексте согласование ,управление ,примыкание .Срочно !!!! плиззз Представ??те, что человек не знает классиков литературы, не помнит величайшие произведения искусства, забыл важнейшие исторические события. Значит ли это...

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Найдите в тексте согласование ,управление ,примыкание .Срочно !!!! плиззз Представ??те, что человек не знает классиков литературы, не помнит величайшие произведения искусства, забыл важнейшие исторические события. Значит ли это, что он перестал быть ин­теллигентным? Нет, если он сохранил восприимчивость к куль­турным ценностям, эстетическое чутьё, может отличить настоя­щее произведение искусства от грубой подделки, если он может восхищаться красотой природы, понимать других людей, помо­гать им, если он не проявляет грубости, равнодушия, злорадст­ва, зависти. Интеллигентность не только в званиях, а в способ­ности к пониманию другого. Она проявляется в тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, незаметно помочь другому (именно незаметно), беречь природу, даже в привычке вести се­бя скромно. Таким образом, интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это отношение к миру и людям. Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать душев­ные силы, как тренируют силы физические. (Д. С, Лихачёв.)

Автор: Гость