Найдите в тексте согласование ,управление ,примыкание .Срочно !!!! плиззз Представ??те, что человек не знает классиков литературы, не помнит величайшие произведения искусства, забыл важнейшие исторические события. Значит ли это...
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Найдите в тексте согласование ,управление ,примыкание .Срочно !!!! плиззз Представ??те, что человек не знает классиков литературы, не помнит величайшие произведения искусства, забыл важнейшие исторические события. Значит ли это, что он перестал быть интеллигентным? Нет, если он сохранил восприимчивость к культурным ценностям, эстетическое чутьё, может отличить настоящее произведение искусства от грубой подделки, если он может восхищаться красотой природы, понимать других людей, помогать им, если он не проявляет грубости, равнодушия, злорадства, зависти. Интеллигентность не только в званиях, а в способности к пониманию другого. Она проявляется в тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, незаметно помочь другому (именно незаметно), беречь природу, даже в привычке вести себя скромно. Таким образом, интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это отношение к миру и людям. Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать душевные силы, как тренируют силы физические. (Д. С, Лихачёв.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СОГЛАСОВАНИЕ:величайшие произведения,важнейшие события,культурные ценности, эстетическое чутьё,настоящее произведение,физические силы..........УПРАВЛЕНИЕ:не знает классиков,не помнит произведения,забыл события,сохранил восприимчивость, отличить произведения, восхищатьсяч красотой, понимать людей,проявляется в умении,беречь природу,способность к пониманию,отношение к миру..... ПРИМЫКАНИЕ: спорить уважительно,незаметно помочь...
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