Придумайте текст радиорекламы фразеологического словаря русского языка
Русский язык
Придумайте текст радиорекламы фразеологического словаря русского языка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этимология - раздел лингвистики, изучающий происхождение слов. Этимос - в переводе с греческого "истиный", "правильный", "верный" Знать истинное значение слова - значит, видеть силу этого слова. Уметь использовать эту силу - значит, быть магом. Этимологический словарь - уникальный путь в магию слов.
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