Часть 1. В одной пачке 36 тетрадей,в другой на 7 таких же тетрадей меньше. Все тетради надо разложить поровну в 5 одинаковых пачек. Сколько тетрадей будет в каждой такой пачке? Составьте числовое выражение для решения задачи. ...
Математика
Часть 1. В одной пачке 36 тетрадей,в другой на 7 таких же тетрадей меньше. Все тетради надо разложить поровну в 5 одинаковых пачек. Сколько тетрадей будет в каждой такой пачке? Составьте числовое выражение для решения задачи. Найдите значение составленного числового выражения. Часть 2. У Иры было 300 рублей. Она купила 2 журнала по 39 рублей,12 карандашей по 7 рублей и коробку красок за 128 рублей. Сколько денег осталось у Иры? Составьте числовое выражение для решения задачи. Найдите значение составленного числового выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (36-7+36):5=13(т) в каждой пачке 2. 300-(39*2)-(7*12)-128=10(р) осталось
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