Часть 1. В одной пачке 36 тетрадей,в другой на 7 таких же тетрадей меньше. Все тетради надо разложить поровну в 5 одинаковых пачек. Сколько тетрадей будет в каждой такой пачке? Составьте числовое выражение для решения задачи. ...

Математика

Часть 1. В одной пачке 36 тетрадей,в другой на 7 таких же тетрадей меньше. Все тетради надо разложить поровну в 5 одинаковых пачек. Сколько тетрадей будет в каждой такой пачке? Составьте числовое выражение для решения задачи. Найдите значение составленного числового выражения. Часть 2. У Иры было 300 рублей. Она купила 2 журнала по 39 рублей,12 карандашей по 7 рублей и коробку красок за 128 рублей. Сколько денег осталось у Иры? Составьте числовое выражение для решения задачи. Найдите значение составленного числового выражения

Автор: Гость