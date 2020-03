Ingrid __________ ein interessantes Buch. lest b) lese c) liest Wohin __________ Oskar nach dem Unterricht? laufe b) läuft c) läufst Ich _________ mit dir leider nicht zu den Großeltern fahren. könne b) kanne c) kann Die ...

Немецкий язык

Ingrid __________ ein interessantes Buch. lest b) lese c) liest Wohin __________ Oskar nach dem Unterricht? laufe b) läuft c) läufst Ich _________ mit dir leider nicht zu den Großeltern fahren. könne b) kanne c) kann Die Kinder __________ auf und begrüßen den Lehrer. steht b) stehen c) stehe Was __________ du? machst b) machte c) macht Die Mutter __________ ihrem Kind ein Spielzeug. gebe b) gebt c) gibt __________ hast du deinen Fotoapparat gelegt? Wo b) Woher c) Wohin Die Kinder laufen ___________ Hof, um Fußball zu spielen. in das b) auf dem c) auf den Du __________ immer meine Sachen! nehmt b) nimmst c) genommen Wir gehen auf die Eisbahn. __________ du mit? Komm b) Kommt c) Kommst Klaus und Anette ___________ die besten Schüler unserer Klasse. ist b) sind c) seid Gib mir bitte _________ Apfel! Einen b) eine c) ein _________ Vater heißt Andreas. Meiner b) Mein c) Meinen Hast du __________ Haustier? Einen b) ein c) eine ________ machst du hier? Wie b) Wo c) Was Kilian ___________ in den Ferien zu seinen Großeltern. fahrt b) fahren c) fährt Ich gehe in _______ 7. Klasse. das b) der c) die Linda feiert ______ Samstag ihren Geburtstag. an b) am c) im Nachmittags gehe ich mit meinen Freundinnen ______________ Eisbahn. auf die b) in der c) auf der Ich __________ morgen Kerstin besuchen. will b) wolle c) wille Wir wollen heute __________ Museum gehen. im b) in den c) ins Andreas will keine Hausaufgaben _____________, denn er ist müde. mache b) macht c) machen Am _________ April hat meine Mutter Geburtstag. achtundzwanzigsten b) achtundzwanzigste c) achtundzwanzig Ich __________ 11 Jahre alt. ist b) bin с) bist Margo __________ ins Ferienlager _______________. hat ... gefahrt b) ist ... gefahren c) hat ... gefahren Ich ___________ an meine Kusine eine E-Mail _____________. habe ... geschicken b) habe ... geschickt c) habe ... geschickte _________ du das Diktat ohne Fehler ______________? Bist ... geschrieben b) Hast… geschreibt c) Hast … geschrieben Meine Schwester und ich _________ im Park um die Wette ____________. sind … gelaufen b) sind ... gelauft c) haben … gelaufen Adrian ________ heute zu Hause ____________, denn er hat starke Kopfschmerzen. hat … gebleibt b) hat ... geblieben c) ist ... geblieben 30. Kinder, _____ ihr müde? Machen wir eine Pause? a) seid b) ist c) sind

Автор: Гость