Поспрягать немецкие слова baden и lachen
Немецкий язык
Поспрягать немецкие слова baden и lachen
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Гость:
Ich bade. lache du badest , lachst er sie es badet, lacht wir baden lachen ihr badet, lacht sie baden , lachen
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