Как создавалась опера "Снегурочка"? Дайте общую характеристику? Помогите прошу

Музыка
Как создавалась опера "Снегурочка"? Дайте общую характеристику? Помогите прошу
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