2тапсырма пожалуйста
Қазақ тiлi
2тапсырма пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)агаш тамырымен,адам досымен мыкты 2)Кулме досына,келер басына 3)доссыз омыр,тузсыз ас 4)Адал дос алтыннан кымбат 5)душпан жылатып айтады,дос кулдырып айтады 6)досы копты жау алмайды
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