Во сколько раз число трехзначных чисел , составленных из цифр 3,4,5 больше числа дву??значных чисел , составленных из тех же цифр ?
Математика
Во сколько раз число трехзначных чисел , составленных из цифр 3,4,5 больше числа дву??значных чисел , составленных из тех же цифр ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На каждую позицию в записи числа мы можем поместить одну из 3 цифр. Тогда при записи 3-значного числа вариантов будет 3 * 3 * 3 = = 27. При записи 2-значного числа их будет 3 * 3 = = 9. 27 : 9 = 3. Ответ: в 3 раза больше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Английский язык
Questions: 1 why do you think it is difficult to keep up with technologe these days? 2. what helps us to keep gadgets for a long time? 3. d...
Українська мова
Узгодити числівники з іменниками. Півтора (день), півтораста (гривня), шістнадцят?? з половиною (метр), на 90 (гектар), 5/7 (відсоток), 7 (кіл...
Английский язык
Переведите правильно на английский!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Привет дневник. Сегодня 7 октя??ря. День прошел отлично. Я встала рано утром и нача...