Во сколько раз число трехзначных чисел , составленных из цифр 3,4,5 больше числа дву??значных чисел , составленных из тех же цифр ?

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На каждую позицию в записи числа мы можем поместить одну из 3 цифр. Тогда при записи 3-значного числа вариантов будет 3 * 3 * 3 = = 27. При записи 2-значного числа их будет 3 * 3 = = 9. 27 : 9 = 3. Ответ: в 3 раза больше.