Оъясните значение термина глобальный мир
Обществознание
Оъясните значение термина глобальный мир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это такое общество, которое объединяет в своём составе всё человечество, всех людей планеты и общества всех стран мира. Название произошло от слова «глобальный», то есть мировой.
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