Переведите правильно на английский!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Привет дневник. Сегодня 7 октя??ря. День прошел отлично. Я встала рано утром и начала собираться в школу. По истории я получила оценку 4,а по математике 5. После шк...

Английский язык
Переведите правильно на английский!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Привет дневник. Сегодня 7 октя??ря. День прошел отлично. Я встала рано утром и начала собираться в школу. По истории я получила оценку 4,а по математике 5. После школы я делала домашнюю работу. Вечером пошла гулять с друзьями в парк. Было очень весело. Вернулась домой в 8. А в 10 легла спать.
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