СРОЧНО помогите составить таблицу русской революции -начало, кульминация,конец 1905-1907 год
История
СРОЧНО помогите составить таблицу русской революции -начало, кульминация,конец 1905-1907 год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начало - кровавое воскресенье 1905 или "расстрел" веры в хорошего царя. (массовый расстрел мирных жителей которые шли к Зимнему дворцу с миссей "рассказать хорошему царю про проблемы в стране, которые скрывают от него плохие бояре" ) Кульминация - восстание на броненосце "Потемкин" (матросов кормили червивым мясом), массовые стачки на крупнейших предприятиях и мануфактурах, где помимо требований по улучшению качества жизни и комфорта рабочего класса прозвучали лозунги "Долой саможержавие" 1906 Конец - после учереждения Николаем ІІ думы протесты стали утихать и оставались уже только раззрозненные группы недовольных. После полного подавления бунтов закон о праве выбора и выборах, изменненный по требованию митингующих в 1906 был частично изменен, а после и вовсе упразднен.
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