Определите значение слов рукоятка и педаль (пж)

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Определите значение слов рукоятка и педаль (пж)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть ручного инструмента или часть оружия, за которою держат.Педаль -это деталь на которую давят ногой,часть у велосипеда,машины,рояля.

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