Люди добрые помогите надо короче написать все события 1917-1918 годов !!!

История
Люди добрые помогите надо короче написать все события 1917-1918 годов !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Февральская революция в России и ее влияние на ход войны  2. Вступление в войну США  3. Боевые действия в 1917 г.  4. Военные действия на Западном фронте в 1918 г.   5. Революционные события в Германии. Компьенское перемирие ( больше не помню )
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