Люди добрые помогите надо короче написать все события 1917-1918 годов !!!

Гость: Гость:

1. Февральская революция в России и ее влияние на ход войны 2. Вступление в войну США 3. Боевые действия в 1917 г. 4. Военные действия на Западном фронте в 1918 г. 5. Революционные события в Германии. Компьенское перемирие ( больше не помню )