1)«Спишите, распределяя имена существительные на группы в зависимости от значения суффикса. Объясните, почему не все слова можно выписать. 2)Определите, от слов какой части речи образованы имена существительные каждой группы. ...

Русский язык
1)«Спишите, распределяя имена существительные на группы в зависимости от значения суффикса. Объясните, почему не все слова можно выписать. 2)Определите, от слов какой части речи образованы имена существительные каждой группы. Сделайте вывод». Вечерок, бугорок, порок, язычок, холодок, игрок, рынок, ледок, ездок, стрелок, шнурок,хлопок, уголок, сынок, сахарок, ветерок, песок.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вечерок,бугорок,язычок,холодок,ледок, уголок,сынок,сахарок,ветерок. 2.Порок,игрок,рынок,ездок,стрелок, шнурок,хлопок,песок. В первом случае суффикс "ок"придает словам уменьшительно-ласкательный оттенок. Во втором случае суффикс "ок"не придает уменьшительно-ласкательный оттенок. Это просто такие слова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите значение слов рукоятка и педаль (пж)
Ответить
Математика
Решите уравнение ; а) 37 x = 259 ; б) 252÷ y = 21; в) z ÷ 18 = 6 ;
Ответить
Русский язык
Названия ряда городов и рек Германии,Австралии,Швейцарии Имеют славянские корни ??ак как они бли даны им славянами проживавшими, в этих местах а ...
Ответить
Английский язык
Фото внутри)) помогите срочно))
Ответить
Русский язык
Определите стилевую принадлежность текста. Многозадачные операционные системы позволяют загружать в ОЗУ несколько задач и быстро переключаться с ...
Ответить