1)«Спишите, распределяя имена существительные на группы в зависимости от значения суффикса. Объясните, почему не все слова можно выписать. 2)Определите, от слов какой части речи образованы имена существительные каждой группы. ...

Русский язык

1)«Спишите, распределяя имена существительные на группы в зависимости от значения суффикса. Объясните, почему не все слова можно выписать. 2)Определите, от слов какой части речи образованы имена существительные каждой группы. Сделайте вывод». Вечерок, бугорок, порок, язычок, холодок, игрок, рынок, ледок, ездок, стрелок, шнурок,хлопок, уголок, сынок, сахарок, ветерок, песок.

Автор: Гость