1)«Спишите, распределяя имена существительные на группы в зависимости от значения суффикса. Объясните, почему не все слова можно выписать. 2)Определите, от слов какой части речи образованы имена существительные каждой группы. ...
Русский язык
1)«Спишите, распределяя имена существительные на группы в зависимости от значения суффикса. Объясните, почему не все слова можно выписать. 2)Определите, от слов какой части речи образованы имена существительные каждой группы. Сделайте вывод». Вечерок, бугорок, порок, язычок, холодок, игрок, рынок, ледок, ездок, стрелок, шнурок,хлопок, уголок, сынок, сахарок, ветерок, песок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вечерок,бугорок,язычок,холодок,ледок, уголок,сынок,сахарок,ветерок. 2.Порок,игрок,рынок,ездок,стрелок, шнурок,хлопок,песок. В первом случае суффикс "ок"придает словам уменьшительно-ласкательный оттенок. Во втором случае суффикс "ок"не придает уменьшительно-ласкательный оттенок. Это просто такие слова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Названия ряда городов и рек Германии,Австралии,Швейцарии Имеют славянские корни ??ак как они бли даны им славянами проживавшими, в этих местах а ...
Английский язык