До поданих фразеологізмів підібрати по 2 фразеологізми-синоніми й розкрити їх значення. Битий жук – Зняти камінь з душі – Тримати хвіст трубою – Голова варить – З горобину душу –
Українська мова
До поданих фразеологізмів підібрати по 2 фразеологізми-синоніми й розкрити їх значення. Битий жук – Зняти камінь з душі – Тримати хвіст трубою – Голова варить – З горобину душу –
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Битий жук - стріляний горобець, бита голова (людина з великим досвідом)
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