Атырау каласы туралы таппак срочна плиз нужна сейчас зарание спосибо
Қазақ тiлi
Атырау каласы туралы таппак срочна плиз нужна сейчас зарание спосибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мұңай-газын елімнің берекесі Қазағымның сен екенсің ғой ,кен өлкесі Мақтаны елімнің Артады сенімім Өзін деп əн айтам-Атырауым
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