В автобусе сидело 34 человека . Когда автобус остонавился , в автобусе стало в 6 раз ??юдей меньше . Сколько людей осталось в автобусе ?Сколько людей вышло?

Математика

В автобусе сидело 34 человека . Когда автобус остонавился , в автобусе стало в 6 раз ??юдей меньше . Сколько людей осталось в автобусе ?Сколько людей вышло?

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