В автобусе сидело 34 человека . Когда автобус остонавился , в автобусе стало в 6 раз ??юдей меньше . Сколько людей осталось в автобусе ?Сколько людей вышло?

Математика
В автобусе сидело 34 человека . Когда автобус остонавился , в автобусе стало в 6 раз ??юдей меньше . Сколько людей осталось в автобусе ?Сколько людей вышло?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть 24 если 34 то не получается! 24:6=4 24-4=20
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