Часть пестика 7 букв

Биология
Часть пестика 7 букв
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Ответ(ы):
Гость:
Столбик В пестике ничего, кроме рыльца, столбика и завязи нет. 
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