Как можно превращять смешаное число в десятичное число
Математика
Как можно превращять смешаное число в десятичное число
Ответ(ы):
Гость:
Например 3 1/2(три целых одна вторая). сначала переводим в неправильную дробь. для этого целую часть умножаем на знаменатель и прибавляем числитель. в данном случае 3*2+1=7/2 . знаменатель остается тем же. а чтобы перевести неправильную дробь в десятичную то просто числитель делим на знаменатель. 7:2=3,5
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