Проверь , останется ли верным равенство 5 умножить 2 = 3+ 7,если 1)ИЗ КАЖДОЙ ЕГО ЧАСТИ ВЫЧЕСТЬ 8. 2)ИЗ ОДНОЙ ЧАСТИ 2 ,А ИЗ ДРУГОЙ ЧАСТИ 3. 3)ИЗ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ВЫЧЕСТЬ 5, А ИЗ ПРАВОЙ 7. 4)ИЗ ПРАВОЙ ЧАСТИ ВЫЧЕСТЬ 9. КАКОЙ ВЫВОД МОЖН...

Гость: Гость:

5 * 2 = 3 + 7 10 = 10 1) 10-8=10-8 2=2 верно 2) 10-2 ≠ 10-3 8≠7 нет 3) 10 - 5 ≠ 10 - 7 5≠3 нет 4) 10 ≠ 10-9 10≠1 нет Вывод: равенство бывает только тогда, когда в обеих частях мы прибавляем или отнимаем одно и то же число.