С помщью тонкой нити измерьте длину какой-нибудь окружности (на стакане,ведре,тар??лке) измерьте длину диаметра. Найдите отношение длины окружности к длине диаметра и сравните полученный результат с числом п. помогите срочно ...
Математика
С помщью тонкой нити измерьте длину какой-нибудь окружности (на стакане,ведре,тар??лке) измерьте длину диаметра. Найдите отношение длины окружности к длине диаметра и сравните полученный результат с числом п. помогите срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
Ведь знаю, что длина окружности равна Пd, и должно получится П... Но сходила честно проверяла ;) Диаметр 85 мм Длина окружности 267 мм отношение 267/85=3 ну очень близно....
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