Часть речи слова пение
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Часть речи слова пение
Ответ(ы) на вопрос:
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1) пение- что предмет изменяется по падежам - имя сущ 2) начальная форма - что - пение 3) средний род 4) в ед ч в именительный падеж
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