Жили были буквы почему это название сказочное

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Жили были буквы почему это название сказочное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что "жили были" это зачин сказки
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