Как правильно написать он испанец по немецки

Немецкий язык
Как правильно написать он испанец по немецки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
er ist Spanier - он испанец
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