Які слова треба додати в кожну групу,щоб утворилися речення?Дерева,білка,пеньок,с??рибнула.Лапках,тримала,вона,шишку.Пеньку,поснідала,білочка.

Українська мова
Які слова треба додати в кожну групу,щоб утворилися речення?Дерева,білка,пеньок,с??рибнула.Лапках,тримала,вона,шишку.Пеньку,поснідала,білочка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Навколо дерева, білка зістрибнула на пеньок В лапках вона тримала шишку Білочка поснідала на пеньку
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