Часть1 очень нужно(вторая часть будет рядом)

Русский язык
Часть1 очень нужно(вторая часть будет рядом)
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Автор: Гость
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Гость:
Это что правило просто ъ
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