Кто поддерживал тролля? Из сказки "Снежная Коралева"
Литература
Кто поддерживал тролля? Из сказки "Снежная Коралева"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снежная Королева. Тролль был её лучшим помощником.
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