1)Сравните: четвёртую часть часа и 15 мин;2)пятую часть минуты и 27 с;3)восьмую часть килограмма и 250 мг;4)тысячную часть километра и 10 дм.

Математика

1)Сравните: четвёртую часть часа и 15 мин;2)пятую часть минуты и 27 с;3)восьмую часть килограмма и 250 мг;4)тысячную часть километра и 10 дм.

Автор: Гость