1)Сравните: четвёртую часть часа и 15 мин;2)пятую часть минуты и 27 с;3)восьмую часть килограмма и 250 мг;4)тысячную часть километра и 10 дм.
Математика
1)Сравните: четвёртую часть часа и 15 мин;2)пятую часть минуты и 27 с;3)восьмую часть килограмма и 250 мг;4)тысячную часть километра и 10 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/4 часа = 15 мин. 1 час = 60 мин. 60: 4= 15 мин. - четвертая часть часа 2) 1/5 мин. < 27 сек. 1 мин= 60 сек. 60: 5= 12 секунд - пятая часть минуты 3) 1/8 кг < 250 г 1кг= 1000 г 1000 :8= 125 г - одна восьмая часть кг 4)1/1000 км = 10 дм 1 км = 1000 м 1000 : 1000 = 1 метр = 10 дм - тысячная часть км
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