1)Сравните: четвёртую часть часа и 15 мин;2)пятую часть минуты и 27 с;3)восьмую часть килограмма и 250 мг;4)тысячную часть километра и 10 дм.

Математика
1)Сравните: четвёртую часть часа и 15 мин;2)пятую часть минуты и 27 с;3)восьмую часть килограмма и 250 мг;4)тысячную часть километра и 10 дм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/4 часа = 15 мин. 1 час = 60 мин. 60: 4= 15 мин. -  четвертая  часть часа 2) 1/5  мин. <  27 сек. 1 мин= 60 сек. 60: 5= 12 секунд -  пятая  часть минуты 3) 1/8  кг <  250 г 1кг= 1000 г 1000 :8= 125 г -  одна восьмая  часть кг 4)1/1000 км  = 10 дм 1 км = 1000 м 1000 : 1000 = 1 метр = 10 дм  -  тысячная часть км
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