Какие роли играет опорно двигательная система
Окружающий мир
Какие роли играет опорно двигательная система
Ответ(ы) на вопрос:
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Опорно-двигательная система (скелет) поддерживает тело, выполняет защитную и двигательную функцию.
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