Какие роли играет опорно двигательная система

Окружающий мир
Какие роли играет опорно двигательная система
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опорно-двигательная система (скелет) поддерживает тело, выполняет защитную и двигательную функцию. 
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