Составьте структурную формулу изомера для вещества CH3-CH2-CH(CH3)-COOH и дайте названия обоим веществам по систематической номенклатуре

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CH3-CH2-CH(CH3)-COOH кислота, данная у вас в условии. Это 2-метилбутановая кислота. Ее изомер: СH3-CH2-CH2-CH2-COOH называется пентановая кислота или валериановая кислота. Еще изомер: СH3-CH(CH3)-CH2-COOH называется 3-метилбутановая кислота Насчет тривиальных названий кислот Вы знаете, наверное: муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, дальше как раз валериановая и так далее.. Моя любимая 28-ая C28H56O2, монтановая называется. Но это так... Справка.