Запишите величины 200 м/мин 6 км/ч 3000 м/ч 80м/с 350 м/ч в порядке возрастания выполнив ар??фметические действия.
Математика
Запишите величины 200 м/мин 6 км/ч 3000 м/ч 80м/с 350 м/ч в порядке возрастания выполнив ар??фметические действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200м/мин=12000 м/ч 1 ч=60 мин 200*60=12 000 6 км/ч=6000 м/ч 3000 м/ч 45 м/мин=2700 м/ч 80 м/с=288 000 м/ч 1 ч=3600 с 80*3600=288 000 350 м/ч 350/м/ч 45 м/мин 3000 м/ч 200 м/мин 288 000 м/ч
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