Расскажите о своём любимом герое. Какие его слова и поступпки вам особенно запомн??лись и почему ?

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Мой любимый герой Иван Сусанин, он спас князя Михаила от смерти которую хотели подстроить поляки. Он сам погип... Его фраза такова: Убейте! Замучте! - Моя здесь могила Но знайте и рвитесь я спас Михаила!