Здравствуйте.помогите пожалуйста) помогите продолжить рассказ "приемыш" Мамин С??биряк своими словами ))) 4 класс автор Климанова

Литература
Здравствуйте.помогите пожалуйста) помогите продолжить рассказ "приемыш" Мамин С??биряк своими словами ))) 4 класс автор Климанова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похо ночью спал Тарас... Ему все кажется, что Приемыш полощется у берега, крылышками машет. Я старался успокаивать старика, мол, это пустяк, не надо все так близко принимать к сердцу. Но мои успокоения не помогли... Однажды я весной опять пошел к Тарасу. Я-то думал, он вообще никакой будет... А прихожу к нему, и что я вижу? Тарас хохочет, как младенец, Соболько у моих ног вертится, танцует... НУ я спрашиваю, в чем дело, а он показывает мне на выход из избушки. Ну я туда пошел, и вижу....... Приемыша! Да! Честно! Я аж глаза протер, но не помогло! Видно, Приемыш так полюбил старика, что сумел найти дорогу обратно к нему! Вот чудеса-то какие бывают...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите написать вывод к лабораторной работе "Покров тела собаки хаско "
Ответить
Алгебра
Легко,я прост тупенькая,помогите))) -4п<=п/3+2п<=-5п/2
Ответить
Другие предметы
Как понять любовь дитя планеты
Ответить
Математика
Сколько порций по 3 блина выйдет если всего 18 блинов?19блинов?25 блинов?
Ответить
Математика
Сравни дроби: 1/2 и 3/8 1/2 и 4/8 3/4 и 6/8 2/4 и 2/3
Ответить