Здравствуйте.помогите пожалуйста) помогите продолжить рассказ "приемыш" Мамин С??биряк своими словами ))) 4 класс автор Климанова

Гость: Гость:

Похо ночью спал Тарас... Ему все кажется, что Приемыш полощется у берега, крылышками машет. Я старался успокаивать старика, мол, это пустяк, не надо все так близко принимать к сердцу. Но мои успокоения не помогли... Однажды я весной опять пошел к Тарасу. Я-то думал, он вообще никакой будет... А прихожу к нему, и что я вижу? Тарас хохочет, как младенец, Соболько у моих ног вертится, танцует... НУ я спрашиваю, в чем дело, а он показывает мне на выход из избушки. Ну я туда пошел, и вижу....... Приемыша! Да! Честно! Я аж глаза протер, но не помогло! Видно, Приемыш так полюбил старика, что сумел найти дорогу обратно к нему! Вот чудеса-то какие бывают...