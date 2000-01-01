Сколько порций по 3 блина выйдет если всего 18 блинов?19блинов?25 блинов?

Математика
Сколько порций по 3 блина выйдет если всего 18 блинов?19блинов?25 блинов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:3=6(порций) 2) 19:3=6 1/3 = 6 порций (если Вам нужно до целых) 3) 25:3=8 1/3 = 8 порций (опять же, если до целых)
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