1. В какой части Греции располагалась Спарта? 2. Как управлялся Афинский полис? 3. По??ему греки сумели противостоять персам? 4. Чем прославился Александр Македонский? 5. Почему греки называли театр «школой для взрослых»?

Гость: Гость:

Я на все вопросы ответить не смогу, но вот что я знаю. 1. Древняя Спарта находилась на территории современной Греции в южной части полуострова Пелопоннес 3. Когда персы нападали на греков, они даже не предполагали, что попадутся в ловушку. спартанцы встали в фаланги по бокам и окружили их со всех сторон, тем самым поборов персов. 4. Александр Македонский прославился тем, что он завоевал очень большую часть Средней Азии, но когда он дошёл, помоему до Индии, то она стала очень сильно бороться с Александром и его воинами. Александр, поняв, что они не будут отступать ушли, да и тем более большинство его воинов заболели и не могли бороться, поэтому они были вынуждены вернуться обратно. А когда Александр погиб, то вся его земля, которую он завоевал, разбилась на много разных стран