124/240 сокращение дроби на самое маленькое число
Математика
124/240 сокращение дроби на самое маленькое число
Ответ(ы) на вопрос:
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124/240 = 2*2*31/2*2*2*2*3*5=31/60
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