Помогите пожалуйста решить. Проверь, правильно ли подсчитано число закрашенных к??биков в каждой фигуре. Исправь ошибки. Спасибо заранее
Математика
Помогите пожалуйста решить. Проверь, правильно ли подсчитано число закрашенных к??биков в каждой фигуре. Исправь ошибки. Спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кубик правильный так как закрашено там 10 а 4*+будет 10, 2 ку
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