Помогите пожалуйста решить. Проверь, правильно ли подсчитано число закрашенных к??биков в каждой фигуре. Исправь ошибки. Спасибо заранее

Математика

Помогите пожалуйста решить. Проверь, правильно ли подсчитано число закрашенных к??биков в каждой фигуре. Исправь ошибки. Спасибо заранее

Автор: Гость