Составьте предложения и запишите их. буренка, на, паслась, корова, лугу. кошки, были, мурки, котята, у, мурзик, и, васька.

Русский язык

Составьте предложения и запишите их. буренка, на, паслась, корова, лугу. кошки, были, мурки, котята, у, мурзик, и, васька.

Автор: Гость