Один из углов треугольника в 2 раза больше второго, а третий угол равен 57°. Определ?? два неизвестных угла треугольника

Геометрия

Один из углов треугольника в 2 раза больше второго, а третий угол равен 57°. Определ?? два неизвестных угла треугольника

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