Один из углов треугольника в 2 раза больше второго, а третий угол равен 57°. Определ?? два неизвестных угла треугольника
Геометрия
Один из углов треугольника в 2 раза больше второго, а третий угол равен 57°. Определ?? два неизвестных угла треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника 180. Возьмем меньший угол за х х+2х+57=180 3х=123 х=41° Второй угол =82°
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