39 разделить на 4 и 79 разделить на 9 в 47 разделить на 7 и 62 разделить на 7
Математика
39 разделить на 4 и 79 разделить на 9 в 47 разделить на 7 и 62 разделить на 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9¾, 8(7:9), 6(5:7), 8(6:7)
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