Написать сочинение на английском языке прое любимое место в городе
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Написать сочинение на английском языке прое любимое место в городе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My favorite place in my town is the central square. I like to wait my friends here . In the central square always like to meet tourists and friends. I like this square
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