Найди периметр и площадь фигуры такие прямоугольники можно построить такой же пл??щади если длины сторон равны целому числу сантиметров

Математика
Найди периметр и площадь фигуры такие прямоугольники можно построить такой же пл??щади если длины сторон равны целому числу сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если каждый штрих = 1 см, тоПериметр = 28 см; Площадь = 3*3 + 9*(1*1) = 9 + 9 = 18 см^2Прямоугольники:1) 1*182) 2*93) 3*6

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