Найди периметр и площадь фигуры такие прямоугольники можно построить такой же пл??щади если длины сторон равны целому числу сантиметров

Математика

Найди периметр и площадь фигуры такие прямоугольники можно построить такой же пл??щади если длины сторон равны целому числу сантиметров

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